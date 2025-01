Stabilizzati i precari del Comune di Porto Empedocle, Cisl Fp: “miglior modo per festeggiare il nuovo anno”

Uno straordinario risultato arriva a poche ore dal nuovo anno a Porto Empedocle con la stabilizzazione del personale a tempo determinato. A darne l’annuncio sono il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello e il coordinatore enti locali del sindacato Carlos Bonfanti. “Non era scontato che si riuscisse finalmente a raggiungere questo traguardo – spiegano -, che mette al sicuro non solo i posti di lavoro di questi dipendenti, ma i servizi essenziali del Comune. Non è stato facile, ma alla fine il lavoro di squadra ha ripagato gli sforzi. Ringraziamo la Prefettura per la sensibilità fin qui manifestata, il Consiglio comunale e l’amministrazione per il senso di responsabilità. Ma soprattutto ringraziamo questi lavoratori e queste lavoratrici che con grande dignità sono stati al nostro fianco anche in questi ultimi giorni, quando la speranza avrebbe potuto abbandonarli. Il modo migliore per festeggiare il nuovo anno”.