Vinti 2 milioni di euro all’Enicafè di Porto Empedocle

Una giornata che resterà impressa nella memoria di tutti al Bar/Cafetteria Tabacchi “ENICAFÉ”, situato in

Contrada Vincenzella a Porto Empedocle, dove è stata registrata una vincita straordinaria di 2 milioni di euro con un biglietto gratta e vinci della tipologia “50X” del valore di 10 euro.

La notizia della vincita milionaria ha rapidamente fatto il giro della comunità empedoclina, e non solo

suscitando grande emozione e curiosità tra i clienti abituali. Il fortunato tagliando è stato acquistato presso l’attività gestita dalla società URPA S.A.S

“Siamo incredibilmente felici e orgogliosi che questa vincita straordinaria sia avvenuta proprio nella nostra

attività”, dichiarano i gestori dell’ENICAFÉ. “In tutti questi anni di lavoro, abbiamo sempre sperato che prima o poi la fortuna bussasse alla porta del nostro locale, e finalmente è accaduto. È una soddisfazione immensa sapere che qualcuno della nostra comunità o tra i nostri clienti abituali possa aver cambiato completamente la propria vita grazie a un biglietto acquistato da noi.”

Il mistero che avvolge l’identità del vincitore aggiunge ulteriore fascino alla vicenda. “Naturalmente

rispettiamo la privacy di tutti i nostri clienti, ma non possiamo nascondere la nostra curiosità e il nostro

desiderio di sapere chi sia il fortunato vincitore”, confessano i gestori. “Speriamo vivamente che si faccia vivo, non necessariamente per rivelare la sua identità pubblicamente, ma almeno per farci sapere che sta bene e che questa vincita gli porterà tutta la felicità che merita. Sarebbe meraviglioso poterlo abbracciare e congratularci di persona.”

La vincita rappresenta non solo un momento di grande gioia per il fortunato possessore del biglietto, ma

anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Porto Empedocle e per l’attività ENICAFÉ, che si conferma un luogo dove i sogni possono diventare realtà. “Questa vincita dimostra che la fortuna può bussare alla porta di chiunque, in qualsiasi momento”, sottolineano i gestori. “Noi continueremo a servire i nostri clienti con la stessa passione di sempre, sperando che questa non sia l’ultima grande vincita realizzata nel nostro locale.”