A Favara l’ultimo saluto all’avvocato Totò Re

Si svolgerà questo pomeriggio alle 15.30, presso il cimitero di Favara, l’ultimo saluto all’avvocato Salvatore Re, principe del foro di Agrigento, deceduto nelle scorse ore ad 86 anni. Salvatore, per tutti Totò Re, è stato uno degli avvocati più apprezzati e stimati dell’intera provincia.

Vulcanico, affabulatore, di un’intelligenza fulminea, ha dedicato l’intera esistenza alla professione di avvocato. Colto, curioso, infaticabile, ha conosciuto il mondo percorrendolo in lungo e in largo. Dolce e gentile, ha sempre costituito un punto di riferimento umano e professionale.