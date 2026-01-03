Favara

A Favara l’ultimo saluto all’avvocato Totò Re

Vulcanico, affabulatore, di un'intelligenza fulminea, ha dedicato l'intera esistenza alla professione di avvocato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si svolgerà questo pomeriggio alle 15.30, presso il cimitero di Favara, l’ultimo saluto all’avvocato Salvatore Re, principe del foro di Agrigento, deceduto nelle scorse ore ad 86 anni. Salvatore, per tutti Totò Re, è stato uno degli avvocati più apprezzati e stimati dell’intera provincia.

Vulcanico, affabulatore, di un’intelligenza fulminea, ha dedicato l’intera esistenza alla professione di avvocato. Colto, curioso, infaticabile, ha conosciuto il mondo percorrendolo in lungo e in largo. Dolce e gentile, ha sempre costituito un punto di riferimento umano e professionale. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Favara

A Favara l’ultimo saluto all’avvocato Totò Re
Agrigento

Insulta e picchia la compagna, denunciato 45enne agrigentino 
Agrigento

Prende forma la 78ª edizione Mandorlo in Fiore, Cantone: “Sarà evento straordinario”
Catania

Escursionista muore per un malore sull’Etna
Giudiziaria

Strage di Monreale, genitori di uno degli indagati temevano di essere intercettati 
Palermo

Ancora colpi di pistola contro la parrocchia dello Zen
banner italpress istituzionale banner italpress tv