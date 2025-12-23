Messina

Abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere

Il 63enne avrebbe abusato del minorenne, in auto e in un garage

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Avrebbe abusato di un 14enne, dalle ‘ridotte capacità’, nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. E’ l’accusa contestata a un infermiere di 63 anni, originario di Partinico, che è stato arrestato da agenti del commissariato di Taormina per violenza sessuale aggravata. Nei confronti dell’indagato la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della locale Procura.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche, condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo la Procura di Messina, che ha coordinato le indagini, “l’attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del sessantatreenne” che avrebbe abusato del minorenne, in auto e in un garage, “approfittando dei momenti in cui il minorenne gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso”. Il 63enne dopo l’arresto è stato condotto in carcere a Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

La magia del Natale a Montaperto con il presepe vivente, Amato: “atmosfera unica e suggestiva”
Catania

Farmaci scaduti in uno studio odontoiatrico, scatta il sequestro e una denuncia
Agrigento

AICA dice addio alle utenze a forfait: parte il progetto pilota dei contatori smart
Canicattì

Furto con spaccata in una tabaccheria a Canicattì, caccia ai ladri
Siracusa

Sorpreso in auto con la cocaina e 1200 euro in contanti: arrestato
Palermo

Irregolarità in un cantiere, denunciato imprenditore
banner italpress istituzionale banner italpress tv