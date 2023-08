Agrigento, 8 milioni di euro per restaurare il palazzo del Municipio

“Oltre 8 milioni di euro per la tutela e il recupero di un prestigioso bene monumentale e culturale nel cuore di Agrigento.” Lo dice in una nota la deputata regionale Giusi Savarino.

“A tanto ammonta il progetto individuato dal Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria, struttura guidata da Francesco Sorrentino e che fa capo al Ministero per le Infrastrutture e trasporti. Mi riferisco all’importo destinato ai lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Municipale di Agrigento nella seicentesca “Piazza grande”, oggi meglio conosciuta come Piazza Pirandello o Piazza Municipio. Un meraviglioso esempio archittettonico a cui verrà restituita la sua bellezza e identità originaria. Ringrazio il governo Meloni, per questo sostegno che garantirà la tutela di un bene prezioso per tutti gli agrigentini.” conclude Savarino.