Agrigento, agenti penitenziaria sedano rissa tra detenuti in carcere 

Una rissa tra due gruppi di detenuti è avvenuta nelle scorse ore all’interno del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Non è chiaro il motivo alla base della zuffa. Le due fazioni sono venute a contatto affrontandosi. Tempestivo l’intervento dedella polizia penitenziaria che, tra mille difficoltà, è riuscita a sedare la rissa. Due gli agenti che sarebbero rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave.