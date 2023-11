Agrigento: la seconda serata del Paladino d’oro

Seconda serata per il Paladino d’oro sport film festival al teatro Pirandello di Agrigento.

In scena, stasera, le premiazioni delle varie categorie dei film iscritti al concorso e delle eccellenze agrigentine che sono state premiate sul palco.

Presenti in teatro le autorità civili e militari, il Prefetto, il Questore e i massimi vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Sul palco è salita Natalia Re, figlia di Alberto, che ha dichiarato: “Sono qui per ricordare che le parole hanno un peso, le parole si trasformano in azioni, in comportamenti e spesso deviate o inducono alla devianza. Porgo i saluti della mia famiglia e ringrazio per la vicinanza questa città e soprattutto le istituzioni di questa città che hanno tributato mio padre, grazie”

A riempire la sala, oltre ai registi e ai produttori partecipanti al festival, alcuni rappresentati di associazioni di categoria. Ad esibirsi c’è stato anche il pianista agrigentino Salvatore Galante.

Tra le eccellenze agrigentine sono stati premiati: Nenè Mangiacavallo, Federica Salvo, Salvo Cocina, Florinda Saieva, Antonella Attanasio, Rino La Mendola e Francesco Bellomo.