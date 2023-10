Agrigento, primario e tre medici lasciano il reparto di Ortopedia dell’ospedale 

Una vera e propria emorragia di personale all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Dopo le annunciate dimissioni di Giovanni Palmisciano, primario del reparto di Ortopedia, lasciano anche altri tre medici del suo staff. A partire dal 1 novembre, infatti, saranno effettive le dimissioni di tre dirigenti medici con contratto a tempo indeterminato: si tratta di Giuseppe Catanese, Salvatore Pinella e Renato Arcidiacono. Dimissioni anche per il dirigente medico dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca Giovanni Ignazio Vaccaro, anche lui con un contratto fino al 31 dicembre 2023.

A partire dal 1 novembre, invece, prenderà servizio all’Asp di Agrigento la specialista in Psichiatria Claudia Tagliarini. L’Asp di Agrigento, per fronteggiare la carenza di personale, ha pubblicato degli avvisi per reclutare medici già posti in quiescenza. Tra questi c’è il dottor Antonino Bosco che già dall’agosto scorso ha preso servizio all’ospedale di Canicattì. Il suo contratto dovrebbe scadere il prossimo 15 novembre ma il direttore sanitario chiederà una proroga fino al 31 dicembre.