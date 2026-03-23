Al via l’Erasmus+ all’Istituto Anna Frank: Agrigento, ancora crocevia di culture





È ufficialmente iniziata stamattina, ad Agrigento, la settimana internazionale del progetto Erasmus+ che vede protagonista l’Istituto comprensivo “Anna Frank”, accreditato dall’Agenzia nazionale INDIRE per il triennio 2024-2027. Fin dalle prime ore della mattinata, la città ha accolto le delegazioni di studenti provenienti da Ungheria, Francia, Spagna, Romania e Portogallo, pronti a vivere un’intensa esperienza di scambio culturale e didattico insieme agli studenti e ai docenti agrigentini.

Il benvenuto istituzionale si è svolto alla Casa Sanfilippo, nel cuore della Valle dei Templi, dove il dirigente scolastico Alfio Russo ha salutato gli studenti, sottolineando il valore dell’internazionalizzazione e dell’apertura europea nel percorso formativo degli studenti. La mattinata è poi proseguita con le prime attività didattiche e laboratoriali, pensate per favorire la conoscenza reciproca e l’integrazione tra i ragazzi. Un clima di entusiasmo e curiosità ha caratterizzato l’incontro tra culture diverse, unite dall’obiettivo comune di apprendere attraverso esperienze concrete e condivise.

Nel corso della settimana, gli studenti saranno coinvolti in laboratori scientifici, artistici, motori ed espressivi, oltre che in attività di outdoor learning in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Fondamentale anche il contributo delle famiglie agrigentine: sono 21 quelle che hanno aperto le porte delle proprie case per ospitare gli studenti stranieri, rendendo ancora più autentica l’esperienza di scambio.

L’Erasmus+ entra così nel vivo, trasformando Agrigento, ancora una volta in un crocevia di lingue, culture e nuove opportunità di crescita.