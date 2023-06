Aragona, 95enne condannato per stalking all’ex badante 

Un anno di reclusione per aver perseguitato l’ex badante. Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Agata Genna, che ha condannato Gaetano Faja, 95 anni di Aragona, per stalking. L’uomo, che intanto deve pagare anche una provvisionale di 1.000 euro, dovrà risarcire la persona offesa con una cifra da stabilire in sede civile.

I fatti al centro del processo scaturiscono dalla denuncia della 52enne. Due i periodi in cui si sarebbero intensificati gli atti persecutori: nel 2018 e nel 2020, in pieno lockdown. L’imputato è difeso dall’avvocato Fabio Inglima mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Maurizio Buggea.