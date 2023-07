Auto in corsa prende fuoco lungo la Ss189: nessun ferito

Attimi di paura questo pomeriggio lungo la strada statale 189 al bivio per Comitini per l’incendio di un’autovettura.

L’auto mentre era in corsa, per cause da accertare, ha preso fuoco; gli occupanti del mezzo sono riusciti a scendere dell’autovettura incolumi. Sul posto a spegnere il rogo i vigili del fuoco. Presenti anche una pattuglia della Polizia stradale e i Carabinieri della stazione di Aragona.