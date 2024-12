Blitz della polizia a Camastra, 9 indagati per gioco d’azzardo 

Blitz della polizia in un circolo privato a Camastra, nell’agrigentino. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, guidati dal dirigente Maurizio Carusotto, e i colleghi della Squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, hanno eseguito un’operazione finalizzata al contrasto e alla repressione al gioco d’azzardo. All’interno della struttura sono state sorprese nove persone – dai 21 ai 76 anni – a scommettere soldi al gioco.

I poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato banconote di diverso taglio per un totale di oltre 140 euro. Tutti, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati per le ipotesi di reato di partecipazione al gioco d’azzardo in concorso. Al termine dell’ispezione è stato anche posto sotto sequestro il magazzino che ospita il circolo privato. Tutti gli indagati hanno nominato l’avvocato Vito Cangemi quale difensore.