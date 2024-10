Bruciato il gazebo all’esterno di un bar, l’incendio è doloso: indagini 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato la tenda posta all’esterno di un bar in via Palminteri, a Menfi. Le fiamme sono state appiccate da ignoti durante la notte ma per fortuna non hanno raggiunto l’attività commerciale. Non è stato necessario neanche l’intervento dei vigili del fuoco considerando che il rogo si è spento in autonomia poco dopo.

A lanciare l’allarme è stato il titolare del bar, un commerciante quarantenne di Menfi. Sul gazebo sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori anche eventuali immagini delle telecamere che insistono nella zona.