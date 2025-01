Bruciato un fienile a Santa Margherita Belice, danni per 50 mila euro 

Ci sono volute oltre cinque ore per spegnere un vasto incendio che ha distrutto un fienile in contrada “Mariana”, nelle campagne di Santa Margherita Belice. Il rogo ha divorato la struttura e oltre trecento balle di fieno. Il danno provocato, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro e non è coperto da assicurazione.

Il fienile è di proprietà di una famiglia di imprenditori agricoli di Sambuca di Sicilia, attivi nella produzione di prodotti caseari. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che soltanto dopo diverse ore di lavoro hanno avuto la meglio sulle fiamme. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare la causa del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.