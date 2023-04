Bunker della droga “difeso” da un cagnolino: 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri all’interno di una palazzina nel centro storico di Catania, nel cuore del popoloso quartiere San Cristoforo. Sono accusate di spaccio di droga: nel corso dell’operazione e’ stato salvato un giovane cane destinato alla difesa del bunker dello spaccio.

L’abitazione, meta di numerosi tossicodipendenti per l’acquisto di droga, era stata trasformata in un vero e proprio “fortino della droga”, protetto in quel momento da porte blindate e diverse telecamere, ma che in futuro sarebbe stato ulteriormente difeso anche da un cane di grossa taglia.

Al momento dell’irruzione, i militari dell’Arma si sono infatti trovati davanti a un impaurito cucciolo di rottweiler, chiamato affettuosamente dai carabinieri “Dante”, che avrebbe vissuto la sua intera esistenza all’interno dell’appartamento, venendo sfruttato per proteggere quella “roccaforte” dello spaccio. Il cagnolino, salvato dai carabinieri, e’ stato affidato alle cure del personale veterinario dell’Asp di Catania, che ha provveduto a registrarlo e vaccinarlo.