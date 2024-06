Caltabellotta, il sindaco appena eletto “cede” la fascia tricolore alla figlia neonata

Curioso siparietto a Caltabellotta dove questo pomeriggio è stato eletto sindaco Biagio Marciante. Il neo primo cittadino, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare la comunità ed è stato protagonista di un divertente ed emozionante “fuori programma”. Il sindaco ha infatti tirato fuori una piccola fascia tricolore che ha fatto indossare alla figlia appena nata.

Poi le parole di ringraziamento: “È stato emozionate perchè non è una vittoria personale ma di un’intera comunità, di una squadra magnifica che ha sostenuto questo progetto tutti i giorni. Non ci sono numeri che valgono più del sostegno reale, di ogni abbraccio. Continuo come ho sempre fatto ad essere al servizio della comunità. Grazie per tutto questo e vi dimostrerò il massimo impegno per una Caltabellotta migliore.”