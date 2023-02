Camastra, tentata violenza sessuale su minore: condannato 54enne

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna a quattro anni e otto mesi nei confronti di V.C., 54 anni di Camastra, per il reato di tentata violenza sessuale nei confronti di una (all’epoca) diciassettenne. L’uomo era stato già condannato tre anni fa in primo grado dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

La vicenda giudiziaria si “incastra” con quella dell’ormai ex avvocato Angela Porcello, condannata per mafia a 15 anni e 4 mesi in seguito alla maxi operazione Xidy, ed ex difensore dell’imputato. Tra le contestazioni addebitate all’ex penalista vi era anche quella di aver falsificato il deposito dell’atto di appello della sentenza di primo grado del 54enne. I giudici hanno dunque dichiarato inammissibile il ricorso confermando la sentenza di condanna a quattro anni e otto mesi.

La vicenda risale al 2016 quando – secondo la ricostruzione dell’accusa – il 54enne (oggi difeso dall’avvocato Vito Cangemi) avrebbe utilizzato una scusa per far salire in auto la ragazzina tentando di avere un rapporto sessuale. La minore (all’epoca), però, sarebbe riuscita a divincolarsi e scappare raccontando immediatamente l’accaduto ai genitori che decisero di denunciare. Le motivazioni della condanna si conosceranno nei prossimi novanta giorni e intanto la difesa preannuncia ricorso in Cassazione.