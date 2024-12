Campobello di Licata, ex dipendente comunale si dà fuoco davanti casa: salvato dai vicini

Un ex dipendente del comune di Campobello di Licata si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco davanti l’ingresso della sua abitazione. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Per fortuna alcuni residenti della zona hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente spegnendo le fiamme e lanciando l’allarme al 118. È accaduto sabato mattina nel piccolo centro dell’Agrigentino.

Un gesto drammatico che ha scosso la comunità anche alla luce che l’uomo, proprio per la sua attività svolta in passato, è molto conosciuto in paese. L’ex dipendente comunale, come da abitudine, era uscito per il caffè mattutino. Dopo essersi recato al bar è tornato verso casa compiendo il gesto davanti la sua abitazione. Provvidenziale l’intervento dei vicini che lo hanno salvato. Poi la corsa in ospedale e il trasferimento al Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sarebbero critiche ma l’uomo non è in pericolo di vita.