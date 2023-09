Campobello di Licata, terreno adibito a discarica di rifiuti di attività zootecniche: due denunce

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata congiuntamente ai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, hanno sequestrato un terreno agricolo di circa 9 metri quadrati, in contrada “Garcitella” alla periferia di Campobello di Licata, utilizzato abusivamente come un deposito di prodotti e scarti di allevamenti di animali domestici e da resti di alimenti non utilizzati.

A finire nei guai una sessantacinquenne di Agrigento e un cinquantottenne di Ravanusa, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di attività gestione di rifiuti non autorizzata.