Canicattì, ubriaco alla guida finisce contro guardrail: denunciato 

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato un venticinquenne per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, risultato ubriaco al volante, si è schiantato contro un guardrail in via Cirillo. Gli agenti sono intervenuti sul posto e, dopo essersi sincerati delle condizioni del venticinquenne, hanno proceduto ai controlli. Dall’alcol test è risultato ubriaco. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria.