Casteltermini, ladri “visitano” la scuola Madre Teresa di Calcutta

Ladri ancora una volta in azione in una scuola di Casteltermini. Dopo il furto verificatosi negli scorsi giorni all’istituto professionale “Archimede”, ignoti hanno fatto “visita” al liceo scientifico “Madre Teresa di Calcutta” in viale Kennedy. È probabile che dietro i due raid possa esserci la stessa mano. I malviventi, dopo aver rotto un infisso, si sono intrufolato nell’edificio.

Prese di mira le macchinette automatiche di merendine. I distributori sono stati scassinati. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 120 euro. A fare la scoperta è stato il personale scolastico. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Al vaglio eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza.