Cede l’asfalto e la ruota del camion rimane incastrata. Pompieri al lavoro a Fontanelle

L’asfalto cede e la ruota di un camion rimane incastrata. È accaduto questa sera nel quartiere di Fontanelle, in via Mariano Rossi. Il mezzo si trovava lì per effettuare dei lavori di spurgo fognari quando improvvisamente l’asfalto ha ceduto, creando una piccola voragine nella quale è rimasta incastrata la ruota posteriore sinistra del mezzo. I residenti hanno la lanciato l’allarme e sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il camion e hanno messo in sicurezza l’area.