“Cleandro”, deve scontare condanna per associazione e droga: arrestato licatese 

Gli agenti del commissariato di Licata, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Caltanissetta, hanno arrestato Giuseppe Cassaro, 49 anni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, coinvolto nell’operazione “Cleandro” sulla “cellula agrigentina” del clan Rinzivillo di Gela, deve scontare la pena di 4 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione. Per Cassaro l’accusa è quella di aver svolto il ruolo di supervisore dei fratelli Vincenzo e Gabriele Spiteri a loro volta delegati alle operazioni di vendita delle sostanze stupefacenti in Germania per i quali fungeva da diretto referente con il capo mafia Rinzivillo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato nel carcere di Agrigento.