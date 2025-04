Cocaina pronta per essere spacciata e contanti, arrestato 57enne 

Oltre cinquanta dosi di cocaina pronte per essere smerciate, due bilancini di precisione, 720 euro in contanti e un impianto di videosorveglianza utilizzato per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Ravanusa hanno arrestato un 57enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione in casa dell’uomo dove sono stati rinvenute 53 dosi di cocaina, il denaro e il bilancini di precisione. Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria secondo le procedure di legge.

Gli operanti hanno proceduto altresì al sequestro dell’impianto di videosorveglianza installato presso l’abitazione, utilizzato verosimilmente per monitorare la presenza delle forze dell’ordine lungo il perimetro dell’edificio. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’Udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo il mantenimento della misura cautelare in corso con l’applicazione del braccialetto elettronico.