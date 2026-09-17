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Colpita da malore durante i festeggiamenti di Maria SS Addolorata: muore giovane donna

Nonostante l'intervento dei soccorritori per Elisa Brunetto non c'è stato nulla da fare

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Tragedia nella serata ad Aspra nel palermitano durante i festeggiamenti dedicata alla Patrona Maria SS Addolorata. Elisa Brunetto, giovane donna molto conosciuta e stimata nella comunità, è stata colpita da un improvviso malore mentre erano in corso i giochi pirotecnici. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per Elisa non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha suscitato profondo dolore e sgomento tra amici, conoscenti e cittadini. Elisa era conosciuta per il suo carattere solare, la sua disponibilità e il forte legame con Aspra. Per anni aveva lavorato nel settore della lavorazione delle acciughe, attività profondamente legata alla tradizione del borgo.

“Volevamo continuare a pubblicare foto e video della festa, ma lo faremo dopo. Adesso è il momento di pregare la Madre Addolorata, perchè accolga fra le sue braccia la carissima Elisa. Sempre le prime erano, lei e la sua cara mamma ad accogliere la Madonna all’entrata del villaggio del pescatore”, si legge nella nota di cordoglio postata dalla Confraternita.

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