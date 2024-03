Continue richieste di soldi alla madre, 50enne denunciato per maltrattamenti 

Stanca delle continue richieste di denaro avanzate dal figlio si rivolge alla polizia raccontando vessazioni e minacce. A finire nei guai è un cinquantenne di Licata che è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Quelle che almeno all’inizio sembravano innocue richieste di aiuto, secondo quanto ricostruito, si sarebbero trasformate in pretese insistenti.