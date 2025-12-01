Di Matteo, riforma della giustizia è contro la magistratura

“E’ una riforma che viene spacciata per riforma della giustizia, in realta’ non si occupa della giustizia nel senso che non risolve nessuno dei problemi atavici della giustizia: la lentezza dei processi, la mancanza di certezza della pena, la carenza di garanzie per tutti gli attori del processo. E’ una riforma della magistratura contro la magistratura”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Nino Di Matteo, a margine della cerimonia di intitolazione a Rosario Livatino della sala convegni della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di via W. Konrad Roentgen a Palermo.

“Oggi è una giornata importante come tutte le giornate che sono dedicate alla memoria. Memoria che non deve essere uno sterile esercizio retorico. Commemorare significa capire quello che è accaduto, capire anche in che contesto è maturato l’omicidio di Rosario Livatino” – ha dichiarato Nino Di Matteo. “Commemorare significa ricordare un uomo, un magistrato, che ha fatto della coerenza la sua linea di condotta – ha aggiunto – Rosario Livatino è stato un faro, un esempio vivente di credibilità, per il suo quotidiano impegno con la toga addosso contro la mafia”.