Sport

“Milano-Cortina”, Agrigento accoglie la fiaccola olimpica

Il 16 dicembre, ad Agrigento, l'onore di chiudere il passaggio della Fiaccola Olimpica spetterà all'atleta paralimpico Rosario Callari

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Il 16 dicembre, ad Agrigento, l’onore di chiudere il passaggio della Fiaccola Olimpica spetterà all’atleta paralimpico Rosario Callari. Una scelta dal forte valore simbolico, frutto della collaborazione tra il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e Giancarlo La Greca, delegato del Comitato Italiano Paralimpico. Rosario Callari di Ravanusa ha collazionato i propri successi con la locale associazione Pro Sport Ravanusa, squadra tra l’altro, con la quale ha anche vinto quest’anno la coppa Italia di Calcio Balilla Paralimpico.

L’obiettivo è chiaro: promuovere inclusione, integrazione e uguaglianza attraverso lo sport, ribadendo i valori fondanti dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Portare la fiamma significa essere portavoce di passione, talento ed energia, accendendo non solo il braciere, ma anche i sogni di chi guarda.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Luci e miraggi di Agrigento”, una graphic novel dedicata alla Capitale della Cultura
Catania

Scontri con la polizia e violenza durante manifestazione, 4 misure cautelari
Cultura

Girgenti by night, questo weekend Agrigento si illumina con passeggiate e musica
Agrigento

Qualità della vita 2025, Agrigento al 95º posto nella classifica de “Il sole24ore” 
Caltanissetta

“Furbetti del reddito di cittadinanza”, 74 indagati
Agrigento

Vandali nei bagni pubblici di Villa Bonfiglio, piastrelle danneggiate e muri imbrattati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv