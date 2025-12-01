“Milano-Cortina”, Agrigento accoglie la fiaccola olimpica

Il 16 dicembre, ad Agrigento, l’onore di chiudere il passaggio della Fiaccola Olimpica spetterà all’atleta paralimpico Rosario Callari. Una scelta dal forte valore simbolico, frutto della collaborazione tra il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e Giancarlo La Greca, delegato del Comitato Italiano Paralimpico. Rosario Callari di Ravanusa ha collazionato i propri successi con la locale associazione Pro Sport Ravanusa, squadra tra l’altro, con la quale ha anche vinto quest’anno la coppa Italia di Calcio Balilla Paralimpico.

L’obiettivo è chiaro: promuovere inclusione, integrazione e uguaglianza attraverso lo sport, ribadendo i valori fondanti dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Portare la fiamma significa essere portavoce di passione, talento ed energia, accendendo non solo il braciere, ma anche i sogni di chi guarda.