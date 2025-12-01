“Luci e miraggi di Agrigento”, una graphic novel dedicata alla Capitale della Cultura

“Luci e Miraggi di Agrigento” nasce dal desiderio di raccontare una città dove uomini e storie si sono fermati, spesso per ripartire, ma sempre in continuo dialogo. Sono sguardi che giungono da lontano, la scrittrice perduta tra il “vulcano e il caos”, il fotografo inquieto, il pittore con una costante “nostalgia di assoluto”: tutti diventano specchi che riflettono le tessere di un’identità dinamica. Su questo rapporto terra-narrazione, l’artista Daniela Vetro ha costruito una graphic novel che è anche il racconto di un ritorno (il suo) sia nella terra natale che nell’interiorità, alla ricerca di una vocazione artistica più autentica. La graphic novel fa parte del progetto fondante di Agrigento capitale Italiana della Cultura 2025: le tavole di Daniela Vetro compongono la mostra “Luci e miraggi di Agrigento” che si inaugura domani ( 2 dicembre) alle 17.30 e proseguirà fino al 31 dicembre nella chiesa di san Lorenzo (piazzetta Purgatorio) ad Agrigento.

Un percorso visivo che parte dal cuore labirintico della città antica e si fa metafora della fragilità esistenziale personale e universale. Le illustrazioni di Daniela Vetro invitano a riscoprire Agrigento, al di là di facili autocelebrazioni, come un luogo di straordinaria sedimentazione storica, in cui le tracce del passato si manifestano in apparizioni, bagliori, visioni. Chiude un movimento ascendente che inquadra un cerchio di luce. È un’esortazione, affidata ai versi dell’Empedocle di Hölderlin, a riscoprirsi Spirito, ad assecondare la sete dell’insolito, oltre gli antichi schemi ereditati dai padri, ad accettare il proprio daimōn e, attraverso l’inevitabile “travaglio del negativo”, mettersi in cammino verso i propri miraggi di luce.