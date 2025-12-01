Girgenti by night, questo weekend Agrigento si illumina con passeggiate e musica

Si avvicina l’evento di Girgenti By Night, la manifestazione che, questo weekend, permetterà di scoprire Agrigento Capitale della cultura 2025 attraverso spettacoli, degustazioni e musica, durante le ore serali. L’attesa è grande: tante persone hanno già confermato la presenza per sabato e domenica, 6 e 7 dicembre, per un evento unico che arricchisce il calendario di manifestazioni in città durante il ponte dell’Immacolata.

L’evento gratuito, organizzato da Pro Loco Agrigento, nell’ambito dei progetti di Agrigento Capitale della cultura 2025, permetterà, dalle 18 (punto di partenza: Porta di ponte) di partecipare alle passeggiate accompagnati dai rappresentanti della Pro Loco e di partecipare alla degustazione prevista sabato alle Fabbriche Chiaramontane alle ore 19. In questo luogo si potrà assistere alla performance artistica di Arianna Vassallo, accompagnata dalla violinista Giusy D’Anna ed alla mostra allestita da Alessandro Accurso Tagano. In questo viaggio che verrà accompagnato dai 5 sensi: chi ne prenderà parte, potrà assistere, alle 20, al Giardino del vescovo, l’arpista Adriana Nicolosi, e allo spettacolo con il fuoco creato da “il poeta del fuoco” Natale Di Mora, in piazza don Minzoni. Ospite d’eccezione, a conclusione della serata, nella chiesa di Sant’Alfonso, alle 22, è Francesco Buzzurro, che porterà il suo repertorio e la sua Sicilia in uno spettacolo musicale senza precedenti.

Domenica 7 dicembre, alle 18 (partenza Porta di ponte) sarà la guida turistica agrigentina Marco Falzone a far scoprire il centro storico dell’antica Girgenti e tutti i suoi segreti. Gratuitamente si potrà partecipare anche a una passeggiata in e-bike, o scoprire gli angoli più sconosciuti grazie alla passeggiata fotografica a cura di Paradise Agrigento e lo street workout a cura di Igea Street. Alle 20:00, gran finale al Collegio dei Filippini: spettacolo di danza aerea a cura di Arabesque. Tutti gli eventi sono gratuiti, si potrà scegliere se partecipare alle passeggiate accompagnati dalle guide della Pro Loco o soltanto agli eventi delle due serate. Ultimi posti per le passeggiate speciali in e-bike, le passeggiate fotografiche mentre lo street workout è già sold-out. I posti sono limati e la prenotazione è necessaria. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social di Girgenti by night.