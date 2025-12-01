Pallavolo Serie B, Scalia Sciacca ritrova la vittoria contro Gupe Catania

Dopo tre stop consecutivi, Scalia Sciacca torna al successo nell’ottava giornata del campionato di Serie B, superando la Gupe Catania con il punteggio di 3-1 (25-19, 25-20, 21-25, 25-19).

La formazione saccense ha imposto il proprio ritmo nei primi due set, gestiti senza particolari difficoltà grazie a una buona organizzazione offensiva e a un servizio efficace. Nel terzo parziale, però, è arrivato un calo di concentrazione: gli ospiti hanno approfittato degli errori in ricezione e a muro, trovando il break decisivo e riaprendo la partita. Il quarto set ha visto un equilibrio iniziale, con le due squadre punto a punto fino alla fase centrale.

Poi il sestetto di Frinzi Russo ha ritrovato lucidità e intensità, piazzando l’accelerazione che ha chiuso il confronto e consegnato tre punti preziosi. La vittoria, pur maturata con una prestazione non al massimo delle potenzialità tecniche, rappresenta un segnale importante per la squadra, che conferma la propria capacità di reagire nei momenti delicati e di mantenere viva la corsa in campionato. Prossimo match sabato 6 novembre a Termini Imerese