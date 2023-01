Donna trovata morta in casa: indagini in corso

Una donna di 55 anni, Teresa Spanò, insegnante elementare in una scuola di Casteldaccia, è stata trovata morta questa mattina intorno alle 8 in un’abitazione di corso Butera a Bagheria in provincia di Palermo.

A dare l’allarme sono stati i parenti che non la sentivano da diverse ore. Sul posto il medico legale sta cercando di fornire elementi agli investigatori dalla ricognizione cadaverica.

Al momento gli inquirenti stanno battendo sia la pista dell’omicidio che quella del suicidio.