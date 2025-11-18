PRIMO PIANO

Dramma a scuola, studentessa si getta dal primo piano: ferita in ospedale

Ha riportato un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Dramma a scuola. Una studentessa si è lanciata dal primo piano dell’Istituto Brunelleschi di Acireale. Il gesto è stato chiaramente volontario ed è avvenuto sotto gli occhi dell’insegnante.

Stando alle prime informazioni, la giovane vivrebbe una difficile situazione familiare, caratterizzata da forti contrasti di natura culturale con il padre, di fede islamica, il quale non avrebbe accettato lo stile di vita più occidentale della figlia.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: ha riportato un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita. È stata affidata a un team di psicologi per il necessario supporto.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del gesto.

