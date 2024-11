“Duemila euro in contanti e 60 grammi di droga”, arrestato ventitreenne 

I Carabinieri della Stazione di Menfi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne di nazionalità rumena, residente in quel comune, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, mentre il medesimo si trovava a piedi in quel centro abitato, al momento di essere sottoposto a un controllo tentava di disfarsi di diverse dosi di sostanza stupefacente che teneva occultata nel pluviale di un limitrofo immobile disabitato, dandosi alla fuga.

Bloccato dai Carabinieri, dopo il recupero della sostanza stupefacente, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, in esito alla quale venivano rinvenuti, complessivamente: circa 34 grammi di hashish; 25 grammi di marijuana; 1 grammo di eroina; materiale per il confezionamento dello stupefacente ed oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il tutto sottoposto a sequestro.

Il 23enne, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo per il giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.