Elezioni, il leader del M5S Conte a Licata: “Dalla parte dei cittadini”

Prosegue secondo programma la “due giorni” del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe conte in Sicilia nell’ambito de l’#altraSiciliatour voluta dal referente regionale del M5S Nuccio Di Paola per supportare i candidati alle imminenti elezioni amministrative. Dopo la tappa di questa mattina a Trapani dove il presidente Conte ha incontrato la cittadinanza al mercato, adesso è in corso la tappa di Licata nell’Agrigentino a sostegno del candidato sindaco Fabio Amato. Nel corso di un partecipatissimo comizio in Piazza Sant’Angelo il presidente Conte ha ironizzato con i cittadini in dialetto siciliano dicendo:

“Non semu tutti i stissi. Bellissimo vedere giovani in piazza, con questa partecipazione. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha, noi non abbiamo comitati d’affari da difendere, ma siamo dalla parte dei cittadini. In particolar modo in Sicilia il movimento 5 stelle ha dato vita a progetti concreti per risolvere i problemi delle comunità di riferimento. Ovunque noi siamo presenti garantiamo serietà, legalità e contrasto alle mafie, senza gettare fumo negli occhi annunciando progetti astratti” – ha detto Conte.

“Questa piazza così partecipata – ha detto il coordinatore M5S Nuccio Di Paola – così come quelle che stiamo incontrando in questi giorni sono il chiaro segno della voglia di cambiamento che hanno i siciliani mentre gli altri candidati sindaco, incontrano i propri simpatizzanti al chiuso nelle stanze, noi siamo sempre in piazza a rinvigorire la capillarità della nostra presenza sul territorio” – conclude Di Paola.