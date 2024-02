“Falso in bilancio”, assolti due imprenditori agrigentini 

I giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, hanno assolto “perché il fatto non sussiste” due imprenditori di Cammarata. Si tratta di Domenico e Carmela Rappisi, rappresentanti legali di un’azienda. I due imputati erano finiti a processo con l’accusa di aver falsificato i bilanci della società in vista dell’imminente fallimento. La vicenda risale al 2014. Accusa che però non ha trovato riscontro nel corso del dibattimento. Anche il pm Gaspare Bentivegna, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto al tribunale di assolvere i due imprenditori.