Fece da scudo alla fidanzata per proteggerla, 30enne morto investito

Al momento dell'incidente il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l'auto e la compagna, Annalisa Tartamella, nutrizionista trapanese, nel tentativo di proteggerla

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

È morto Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sabato sera in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, nei pressi della statua di Garibaldi. Il giovane era stato investito insieme alla fidanzata. I due erano stati a cena in un ristorante e si stavano dirigendo verso la loro auto.

Trasportato inizialmente all’ospedale di Trapani, Manuel Piazza era stato successivamente trasferito d’urgenza a Palermo, dove è rimasto in coma per diversi giorni. Nelle ultime ore i medici ne hanno dichiarato il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto. Al momento dell’incidente il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l’auto e la compagna, Annalisa Tartamella, nutrizionista trapanese, nel tentativo di proteggerla. La donna è attualmente ricoverata a Trapani: le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Tartamella ha affidato ai social un lungo messaggio d’addio al fidanzato: “Sei stato il dono più prezioso che la vita mi abbia fatto. Ti immagino sorridente, con il tuo mare. So che mi darai la forza per affrontare tutto questo. Io e tu, tu ed io. Per sempre”. Parole di cordoglio sono arrivate dal sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che ha ricordato Manuel come “un giovane profondamente legato al mare e alle isole Egadi”. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in città. L’ex consigliere comunale Ninni Passalacqua ha denunciato la pericolosità di via Ammiraglio Staiti e via Virgilio, chiedendo interventi urgenti come attraversamenti pedonali rialzati e un potenziamento dell’illuminazione.

