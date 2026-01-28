Ultime Notizie

Liberty Lines, Riesame dispone reintegro delle figure apicali

Il tribunale del Riesame ha disposto l'immediato reintegro di tutti i direttori della società

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi il Tribunale del riesame di Palermo si è pronunciato sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo, disponendo l’immediato reintegro di tutti i direttori della società. Lo rende noto la compagnia di navigazione Liberty Lines. “Il provvedimento – spiega la società – segue le recenti decisioni dell’autorità giudiziaria che hanno definitivamente rimosso ogni misura cautelare e interdittiva nei confronti della Compagnia e dei suoi vertici”. Il 20 dicembre 2025 il Riesame di Palermo ha annullato le misure cautelari personali disposte in via d’urgenza dal Gip di Trapani il precedente 3 dicembre. Il 22 il Riesame di Trapani ha disposto il dissequestro dell’intera compagnia, revocando il provvedimento emanato dalla Procura di Trapani il 20 novembre.

Il 13 gennaio il  Riesame di Palermo ha cancellato le prime due misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani e oggi ha revocato le ultime misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani. “La Compagnia – si legge in una nota – ribadisce la propria fiducia nell’operato della magistratura, pur rimarcando come le misure adottate in via preliminare si siano rivelate sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Le presunte irregolarità – che Liberty Lines non riconosce come tali – avrebbero riguardato appena lo 0,22% delle corse effettuate negli anni 2021 e 2022. Le indagini proseguono, ma è ormai evidente che la compagnia è stata vittima di misure eccessivamente severe che hanno prodotto effetti nocivi ancora tutti da quantificare”.

