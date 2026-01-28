Apertura

Trovati tre cadaveri in un bosco, tutti uccisi a fucilate 

I corpi di tre uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco

Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. I corpi di tre uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d’arma da fuoco. I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia. I cadaveri giacevano a terra, ciascuno con il proprio fucile accanto. Sebbene l’identità dei tre sia già stata accertata, le generalità restano al momento riservate. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, il capo della procura di Patti, Angelo Cavallo, il sostituto Roberta Ampolo e il medico legale Giovanni Andò. Fondamentale l’intervento del Ris di Messina, impegnato nei rilievi scientifici. E’ ancora molto presto per una prima ricostruzione. Gli inquirenti sono però già risaliti all’identità dei tre cadaveri, tutti vestiti con abiti da cacciatore, tutti del luogo e incensurati. Due sarebbero di Barcellona Pozzo di Gotto, il terzo di Patti. Usciti per una battuta di caccia stamattina, gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

(foto www.gazzettadelsud.it)

