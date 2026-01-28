Cultura

Valle dei Templi e Museo Griffo, visite guidate ai percorsi sotterranei e laboratorio per bambini

Prima domenica del mese a ingresso gratuito

Al museo Griffo si aggira un’archeologa pasticciona che mette tutti i reperti sottosopra: sarà compito dei piccoli visitatori, riuscire a sistemarli. Domenica prossima (1 febbraio) sarà la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: gli adulti potranno partecipare alle visite guidate nella Valle dei Templi e, i più piccoli, a un laboratorio al Museo archeologico Pietro Griffo.

Per chi vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, da venerdì a domenica, ecco pronti alle 10.30 e alle 11.45 i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15, sempre con gli archeologi, si torna all’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia,  per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece  visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita. Per chi invece inserisce nel percorso anche il centro storico di Agrigento, è aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) la mostra “Insulae Aqua” alle ex Fabbriche Chiaramontane: le foto di Gianni Berengo Gardin sono in dialogo con Filippo Romano.

Domenica alle 16 ecco un laboratorio divertente per bambini al Museo archeologico Pietro Griffo: seguendo la piccola archeologa pasticciona Rompina de’ Cocci i piccoli dovranno rimettere in ordine le teche, aiutando gli archeologi di CoopCulture a capire come funziona la musealizzazione e il restauro dei reperti antichi. Il laboratorio è diviso in tre momenti: racconto in aula didattica, osservazione guidata tra le teche e una vera e propria simulazione di restauro, tra cocci, colla e colori. Alla fine ciascun bambino tornerà a casa con il suo vasetto, dopo aver inventato un breve racconto prendendo spunto dalle avventure di Rompina.

