Valle dei Templi e Museo Griffo, visite guidate ai percorsi sotterranei e laboratorio per bambini

Al museo Griffo si aggira un’archeologa pasticciona che mette tutti i reperti sottosopra: sarà compito dei piccoli visitatori, riuscire a sistemarli. Domenica prossima ( 1 febbraio ) sarà la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: gli adulti potranno partecipare alle visite guidate nella Valle dei Templi e, i più piccoli, a un laboratorio al Museo archeologico Pietro Griffo.

Per chi vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, da venerdì a domenica, ecco pronti alle 10.30 e alle 11.45 i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15, sempre con gli archeologi, si torna all’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita. Per chi invece inserisce nel percorso anche il centro storico di Agrigento, è aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) la mostra “Insulae Aqua” alle ex Fabbriche Chiaramontane: le foto di Gianni Berengo Gardin sono in dialogo con Filippo Romano.