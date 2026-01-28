Lasciato per 8 giorni al pronto soccorso dopo incidente stradale, Sciotto: “episodio inaccettabile”

“Quanto accaduto a un uomo di 39 anni, gravemente ferito in un incidente stradale nel Messinese, rappresenta un episodio di eccezionale e inaccettabile gravità”. Lo dice il deputato regionale di Sud Chiama Nord Matteo Sciotto, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore alla Salute, su quanto sarebbe capitato a un paziente, lasciato per 8 giorni nel pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. “Secondo quanto emerso, il paziente – politraumatizzato, con lesione vascolare della vena femorale e pneumotorace – è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale, struttura non classificata come Dea di I o II livello e priva delle specializzazioni necessarie. Nonostante la gravità del quadro clinico e le ripetute richieste di trasferimento verso ospedali adeguati, le strutture di Milazzo, Papardo, Piemonte e Policlinico di Messina avrebbero rifiutato il ricovero per mancanza di posti letto – dice Sciotto -. Il paziente è rimasto per ben otto giorni in un pronto soccorso non idoneo a gestire un trauma di tale complessità”. “Per consulenze ortopediche il paziente – aggiunte Scotto – è stato trasferito più volte al Policlinico di Messina con ambulanza non adeguata, per poi essere riportato ogni volta a Barcellona Pozzo di Gotto senza che venisse mai disposto il necessario ricovero. Solo dopo una lunga permanenza è stato trovato un posto letto nel reparto di Medicina dello stesso ospedale, soluzione definita ‘del tutto inappropriata’ rispetto alla tipologia del trauma”.