Fermati in auto con un chilo di hashish, due indagati 

Il sostituto procuratore della Repubblica Giulia Sbocchia ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di due persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Nizar Harrabi, 35 anni, originario della Libia e Omar Mhadbi, 31 anni, originario della Tunisia, entrambi da tempo residenti in provincia di Agrigento. I due indagati furono arrestato nel marzo scorso dai carabinieri.

Entrambi, secondo quanto ricostruito, lanciarono dal finestrino dell’auto dieci panetti di hashish dal peso di cento grammi ciascuno. Contestata anche l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale poiché non si sarebbero fermati all’alt imposto dai militari dell’Arma. Gli indagati hanno nominato gli avvocati Salvatore Pennica e Angelo Asaro. La difesa avrà venti giorni di tempo per produrre memorie o chiedere un interrogatorio per evitare la richiesta di rinvio a giudizio.