Fiamme in un capannone a Licata, distrutto mezzo agricolo

Le forze di polizia hanno avviato le indagini per capire se si tratta di incendio doloso o di un fatto accidentale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un mezzo agricolo è stato dato alle fiamme in un capannone di contrada Safarello a Licata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno domato l’incendio. Il mezzo è andato danneggiato. Non si registrano feriti. Al via le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per capire se si tratta di incendio doloso o di un fatto accidentale.

