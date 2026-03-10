Fiamme in un capannone a Licata, distrutto mezzo agricolo

Un mezzo agricolo è stato dato alle fiamme in un capannone di contrada Safarello a Licata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno domato l’incendio. Il mezzo è andato danneggiato. Non si registrano feriti. Al via le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per capire se si tratta di incendio doloso o di un fatto accidentale.