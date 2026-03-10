Fiaccolata dell’amicizia, ecco come cambia il traffico in città

Nell’ambito della 78^ edizione della Sagra del Mandorlo i Fiore si svolgerà Venerdì 13 Marzo la Fiaccolata, che si snoderà tra Piazza Pirandello, Via Atenea, Piazzale A. Moro, Piazza Marconi e Viale della Vittoria. Il sindaco Miccichè con propria ordinanza per permettere il corretto svolgimento della manifestazione ha disposto nuovi divieti e indicazioni per regolamentare il traffico.

Nel dettaglio:

Piazza Pirandello: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dall’una del 13 marzo fino a cessata esigenza e dalle ore 14 divieto di circolazione a eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Quanti provenienti dalla via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane e via Barone, dovranno transitare per la via Amendola. I residenti nelle vie Orfane e Barone potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

Piazza Sinatra: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dall’una del 13 marzo fino a cessata esigenza. I residenti nelle vie Orfane e Barone, provenienti da via Nenni, potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

Via Empedocle: divieto di sosta con rimozione ambo i lati in tutta la via Empedocle compresi, i parcheggi laterali posti a destra con direzione di marcia piazza Marconi dalle ore 1 del 13. Divieto di transito veicolare dall’imbocco del tunnel Piedigrotta a piazza Marconi, dalle ore 14 di venerdì 13 fino a cessata esigenza.

Via Atenea: chiusura al transito veicolare dalle ore 14 fino a cessata esigenza e divieto di sosta con rimozione, già esistente.

Piazzale Aldo Moro: divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza dalle ore 1 del 13 fino a cessata esigenza

(inteso: lato Bar Milano, lato Centro Estetica e lato Unicredit). Divieto di circolazione su tutta la piazza dalle ore 14 fino a cessata esigenza.

Piazza Vittorio Emanuele: Divieto di transito in direzione piazza Marconi e chiusura transito altezza Poste Italiane, in concomitanza con il passaggio della fiaccolata, con possibilità per chi proviene dalla via Imera, di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi.

Piazza Marconi: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore dalle 1 di venerdì fino a cessata esigenza e dalle 14 il divieto di circolazione a tutti i veicoli, fino a cessata esigenza.

Via Delle Torri: divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 1 del 13 nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Empedocle fino a cessate esigenze. Divieto di circolazione dal cosiddetto Trivio Torri a Piazza Marconi dalle ore 14

fino a cessate esigenze.

Via Acrone: divieto di transito nel tratto compreso tra incrocio con la via Esseneto e piazza Marconi dalle ore 14, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio delle Ferrovie dello Stato.

Salita Coniglio: divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 14 fino a cessate esigenze.

Viale Della Vittoria: divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 1 fino a cessata esigenza, nel tratto compreso tra incrocio di piazza Marconi e la salita Alessi. Chiusura al transito veicolare in direzione di marcia piazza Marconi, dall’altezza della via Gramsci a piazza Marconi dalle 14 fino a cessata esigenza.

Via Gramsci: dalle ore 1 del 13, nel tratto compreso tra il piazzale Cimitero e il viale Della Vittoria è istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati fino a cessata esigenza a eccezione degli autobus che trasportano i gruppi folk, che effettueranno inversione di marcia all’incrocio con il viale Della Vittoria per la successiva sosta in via Gramsci con direzione piazza Cimitero.

Via Crispi: divieto al transito dall’incrocio con via Sturzo a piazza Marconi dalle ore 14 fino a cessata esigenza, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dalla via Sturzo. Divieto al transito dall’incrocio con le vie Demetra e La Malfa in direzione piazza Marconi dalle ore 14.

Via Ragazzi del ’99 (intesa anche piazzale Rosselli): divieto di sosta su ambo i lati, dall’imbocco da via Cicerone fino al civico 20, dalle ore 1 fino a cessata esigenza.

Bretella viadotto Garibaldi: in uscita, divieto di sosta sul lato sinistro, dall’imbocco da piazzale Rosselli, dalle ore 1.

Via Imera: divieto di sosta con rimozione (lato destro a salire ) dal civico 173 (negozio Chicco) fino a piazza Vittorio Emanuele dalle ore 1, a eccezione dei bus turistici per consentire il carico e scarico dei passeggeri. Divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 14, fatta eccezione per i pullman che accompagneranno i visitatori, bus navetta, taxi e mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Percorso e sosta bus dei gruppi folkloristici

I bus che trasportano i gruppi folkloristici che si recheranno in piazza Pirandello seguiranno, in andata, questo percorso: piazza Marconi, via delle Torri, via Empedocle, piazza Sinatra con breve fermata per scarico gruppi

e immediata inversione di marcia. Ritorno: piazza Sinatra, via Empedocle; via delle Torri, piazza Marconi; via Crispi; via Demetra; via Gramsci con inversione di marcia all’incrocio con il Viale Della Vittoria per la successiva sosta in via Gramsci con direzione piazza Cimitero. In queste vie è consentito l’accesso ai veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, antincendi ed eventuali mezzi muniti dicContrassegno per portatori di handicap fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

Aree di parcheggio

Piano San Gregorio (solo autoveicoli), parcheggio multipiano di via Empedocle (solo autoveicoli), Piazzale Caos-Casa Pirandello (solo autobus vuoti con autista), Viale Sicilia-contrada Fontanelle (veicoli e pullman) e piazzale Ugo La Malfa (veicoli e pullman). Non è previsto il servizio di bus navetta.

Autobus turistici: percorsi e sosta

Quanti provenienti dalle statali 640, 115 e 122 possono lasciare i passeggeri in piazzale Ugo La Malfa e lì sosteranno. Quanti provenienti dalle statali 118 e 189, possono lasciare i passeggeri in via Imera in prossimità di piazzale Rosselli e andranno a sostare lungo il viale Sicilia a Fontanelle. Non è previsto il servizio di bus navetta