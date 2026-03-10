Aragona

Gestione dei rifiuti, denunciato titolare di un impianto ad Aragona

Denunciato l’amministratore unico della società, ritenuto responsabile di presunte violazioni della normativa ambientale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel corso di un’attività ispettiva effettuata ad Aragona, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei militari del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Agrigento, del personale tecnico dell’ARPA Sicilia e dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento, hanno effettuato verifiche presso un impianto operante nel settore della gestione dei rifiuti. All’esito degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento l’amministratore unico della società, ritenuto responsabile di presunte violazioni della normativa ambientale e della disciplina in materia di prevenzione incendi.

In particolare, nel corso del controllo sarebbero emerse irregolarità legate alla mancanza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi, nonché all’assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di tutela ambientale svolti dall’Arma dei Carabinieri, anche in collaborazione con gli enti tecnici competenti, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di gestione illecita dei rifiuti e a garantire la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

