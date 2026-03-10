Apertura

Mafia e corruzione, trovati 90 mila euro in contanti a casa di Iacolino

Durante le perquisizioni nelle abitazioni del manager Salvatore Iacolino sono stati trovati 90mila euro in contanti

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Durante le perquisizioni nelle abitazioni del manager Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata nell’ambito di una indagine su tangenti che un dirigente regionale avrebbe intascato da un mafioso agrigentino, sono stati trovati 90mila euro in contanti. Secondo i pm di Palermo Iacolino, la settimana scorsa nominato direttore generale del Policlinico, sarebbe stato a disposizione del boss di Favara Carmelo Vetro.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Mafia e corruzione, trovati 90 mila euro in contanti a casa di Iacolino
Ultime Notizie

Treni del Mandorlo in Fiore, tutte le corse sulla Agrigento – Porto Empedocle
Licata

Fiamme in un capannone a Licata, distrutto mezzo agricolo
Agrigento

Fiaccolata dell’amicizia, ecco come cambia il traffico in città
Aragona

Gestione dei rifiuti, denunciato titolare di un impianto ad Aragona
Catania

Vìola sorveglianza speciale, arrestato parcheggiatore abusivo
banner italpress istituzionale banner italpress tv