Mafia e corruzione, trovati 90 mila euro in contanti a casa di Iacolino
Durante le perquisizioni nelle abitazioni del manager Salvatore Iacolino sono stati trovati 90mila euro in contanti
Durante le perquisizioni nelle abitazioni del manager Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata nell’ambito di una indagine su tangenti che un dirigente regionale avrebbe intascato da un mafioso agrigentino, sono stati trovati 90mila euro in contanti. Secondo i pm di Palermo Iacolino, la settimana scorsa nominato direttore generale del Policlinico, sarebbe stato a disposizione del boss di Favara Carmelo Vetro.
