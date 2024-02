Fornisce false generalità e aggredisce i carabinieri dopo incidente: denunciato impiegato

Rimane coinvolto in un incidente autonomo dopo aver assunto alcol e droga e all’arrivo dei carabinieri, nel tentativo di sfuggire ai controlli, fornisce false generalità e diventa aggressivo. È successo a Ravanusa dove un impiegato quarantenne è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità.

L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo corso Aldo Moro, nel centro del paese. I carabinieri sono intervenuti poco dopo per verificare cosa fosse successo ma, alla richiesta di documenti, l’impiegato avrebbe fornito false generalità. L’alcol test ha poi confermato i sospetti dei militari che hanno denunciato il quarantenne e gli hanno anche ritirato la patente.