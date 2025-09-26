Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati, al via le ricerche

Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria in provincia di Ragusa da due uomini armati di pistola. Si tratterebbe del figlio di un noto commerciante della zona. Il rapimento è avvenuto davanti ad alcuni coetanei del ragazzo. I due sequestratori sono scesi a volto coperto da una Fiat Panda, hanno chiamato per nome l’obiettivo e l’hanno fatto salire in auto sotto la minaccia delle armi.

I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi ‘tracciare’. Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un’area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.

Il sindaco Francesco Aiello ha convocato per oggi una seduta straordinaria di giunta. Le indagini sono affidate alla polizia che sta battendo ogni pista per comprendere la natura del sequestro.