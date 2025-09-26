Scontro tra un furgoncino e un camion a Lampedusa, un ferito

Un incidente stradale si è verificato in via Grecale, a Lampedusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgoncino e un camion.

Un giovane lampedusano che guidava il furgone, ha avuto la peggio; è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stato portato subito al pronto soccorso dove i sanitari stanno predisponendo la partenza in elisoccorso presso altra struttura sanitaria. Il ferito, ha riportato delle fratture multiple a una gamba; si tratterebbe di lesioni gravi nella parte inferiore dell’arto.

Sul i vigili urbani, hanno provveduto a fare i rilievi, anche per consentire il ripristino della circolazione.