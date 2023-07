Gli spariscono 250 euro per giochi online, ancora una frode nell’agrigentino 

Si è visto addebitare sul proprio conto corrente una spesa di 250 euro per aver acquistato alcuni giochi online. Operazione che però non ha mai fatto. Un operaio agrigentino quarantaduenne, non appena resosi conto di quanto avvenuto, si è recato dalla polizia e ha denunciato l’ennesima frode che si è verificata in provincia. L’uomo ha ricevuto la notifica di acquisti per un valore di 250 euro per operazioni che ha disconosciuto. Al via le indagini della polizia per risalire ai responsabili.